Женщина взяла деньги в кредит
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 8 сентября стали 1 715 жителей Бурятии (+ 42 за последнюю неделю). Ущерб составил 436 млн рублей (+ 23 млн рублей за последнюю неделю).
Так, жительница Улан-Удэ решила заработать на инвестициях. В интернете она нашла компанию, где оставила заявку со своими личными данными. Вскоре ей позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести деньги на указанный им банковский счёт для дальнейшего получения прибыли.
Требования афериста горожанка выполнила, оформила в одном из банков кредит и перевела на указанный им счёт 3,8 млн рублей, которые поступили в распоряжение мошенника.
- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в республиканской прокуратуры.
Улан-удэнка осталась без 3,8 млн в попытках заработать на инвестициях
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Труп животного нашли местные жители
Водитель учреждения не уступил ей дорогу и спровоцировал аварию
Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т
Инцидент произошёл в Бай-Тайгинском районе
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
Последствия будут устранять минимум месяц
Присоединиться к ним могут все желающие
Ребёнок находился в тяжёлом состоянии
Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения
Девочка сама обратилась в больницу
Ей грозит до 20 лет лишения свободы
Мужчина сам вернулся домой
Проводится доследственная проверка
Его искали на КамАЗе и снегоболотоходе
Себе он оставлял от 2,5% до 5% похищенных средств