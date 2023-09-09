09 сентября

08 сентября

Популярное

Улан-удэнка осталась без 3,8 млн в попытках заработать на инвестициях

Улан-удэнка осталась без 3,8 млн в попытках заработать на инвестициях
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина взяла деньги в кредит

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 8 сентября стали 1 715 жителей Бурятии (+ 42 за последнюю неделю). Ущерб составил 436 млн рублей (+ 23 млн рублей за последнюю неделю).

Так, жительница Улан-Удэ решила заработать на инвестициях. В интернете она нашла компанию, где оставила заявку со своими личными данными. Вскоре ей позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести деньги на указанный им банковский счёт для дальнейшего получения прибыли.

Требования афериста горожанка выполнила, оформила в одном из банков кредит и перевела на указанный им счёт 3,8 млн рублей, которые поступили в распоряжение мошенника.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в республиканской прокуратуры.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Происшествия, 08.09.2023
Водитель учреждения не уступил ей дорогу и спровоцировал аварию
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
Происшествия, 08.09.2023
Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
Происшествия, 08.09.2023
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
В центре Иркутска подростки сломали фонарь
В центре Иркутска подростки сломали фонарь
Происшествия, 08.09.2023
Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения
В Иркутской области задержали ещё одного курьера мошенников
В Иркутской области задержали ещё одного курьера мошенников
Происшествия, 08.09.2023
Себе он оставлял от 2,5% до 5% похищенных средств

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^