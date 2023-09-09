Улан-удэнка осталась без 3,8 млн в попытках заработать на инвестициях

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина взяла деньги в кредит



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 8 сентября стали 1 715 жителей Бурятии (+ 42 за последнюю неделю). Ущерб составил 436 млн рублей (+ 23 млн рублей за последнюю неделю).



Так, жительница Улан-Удэ решила заработать на инвестициях. В интернете она нашла компанию, где оставила заявку со своими личными данными. Вскоре ей позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести деньги на указанный им банковский счёт для дальнейшего получения прибыли.



Требования афериста горожанка выполнила, оформила в одном из банков кредит и перевела на указанный им счёт 3,8 млн рублей, которые поступили в распоряжение мошенника.



- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в республиканской прокуратуры.



