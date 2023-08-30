Мужчина с уже умершим напарником расправились с двумя женщинами
В Иркутской области 39-летнему мужчине предъявили обвинение в двойном убийстве, совершённом 21 год назад.
По данным следствия, в сентябре 2002 года четверо молодых людей распивали спиртное в квартире дома в посёлке Новая Игирма. Парни решили расправиться с двумя женщинами, которые работали на местном рынке. Молодые люди нанесли им множественные ножевые ранения и удары кирпичом по голове. Женщины скончались на месте, им было 33 и 34 года.
Убийцы скрылись. Они избавились от ножей и своей одежды. Тогда преступление раскрыть не удалось, и уголовное дело приостановили.
В мае 2023 года предварительное следствие возобновили после того, как следователи вновь изучили уголовное дело.
- Следователями, следователями-криминалистами и сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области проведена кропотливая работа, выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
39-летнего подозреваемого нашли в Приморском крае. Мужчину этапировали в Иркутскую область. На допросе следователям СК он дал признательные показания.
Второй подозреваемый скончался в 2003 году.
Задержанного заключили под стражу. Расследование продолжается.
В Иркутской области спустя 21 год раскрыли двойное убийство
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