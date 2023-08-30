В Иркутской области спустя 21 год раскрыли двойное убийство

Мужчина с уже умершим напарником расправились с двумя женщинами



В Иркутской области 39-летнему мужчине предъявили обвинение в двойном убийстве, совершённом 21 год назад.



По данным следствия, в сентябре 2002 года четверо молодых людей распивали спиртное в квартире дома в посёлке Новая Игирма. Парни решили расправиться с двумя женщинами, которые работали на местном рынке. Молодые люди нанесли им множественные ножевые ранения и удары кирпичом по голове. Женщины скончались на месте, им было 33 и 34 года.



Убийцы скрылись. Они избавились от ножей и своей одежды. Тогда преступление раскрыть не удалось, и уголовное дело приостановили.



В мае 2023 года предварительное следствие возобновили после того, как следователи вновь изучили уголовное дело.



- Следователями, следователями-криминалистами и сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области проведена кропотливая работа, выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



39-летнего подозреваемого нашли в Приморском крае. Мужчину этапировали в Иркутскую область. На допросе следователям СК он дал признательные показания.



Второй подозреваемый скончался в 2003 году.



Задержанного заключили под стражу. Расследование продолжается.

