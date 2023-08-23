Следствие ищет девушек, ставших очевидцами преступления
В городе Кяхта женщину едва не изнасиловали прямо на улице. Произошло это вечером 12 августа.
Краткую информацию об этом озвучили в следственном управлении СК России по Бурятии – сейчас следователи ищут двух девушек, которые стали очевидцами произошедшего.
- Кяхтинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на изнасилование. Это произошло вечером 12 августа 2023 года на улице Рукавишникова. В момент нападения мужчины на потерпевшую рядом по улице шли две девушки на вид 17 лет, которые поспешили на помощь женщине. Однако позже они покинули место происшествия, - сообщили в следственном управлении.
Сейчас для установления всех обстоятельств преступления следствие просит девушек, ставших очевидцами нападения, откликнуться. Их призывают позвонить по телефонам 8 (30142) 91-6-95 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел), 8-9021-62-75-55 (следователь).
В Бурятии женщину пытались изнасиловать на улице
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Следствие ищет девушек, ставших очевидцами преступления
Вор долго следил за жертвой и подглядел пин-код его банковской карты
Мальчик оставил мобильник на кассе
Вандалов ищет полиция
Он вылетел за обочину и врезался в ограждение
Они хотели продать трактор на запчасти
Восстановительные работы удалось завершить раньше срока
Женщина сама заявила о пропаже экс-супруга
Водитель «Тойоты» вылетел на «встречку»
Автомобилистов пока призвали ездить по другой трассе
Её обезвредили взрывотехники
Он первым оказался возле горящего дома и бросился на помощь
В ходе погони нарушитель создавал аварийные ситуации на дороге
Виновником крупного пожара оказался пьяный студент
Парня госпитализировали