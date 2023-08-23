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В Бурятии женщину пытались изнасиловать на улице

В Бурятии женщину пытались изнасиловать на улице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следствие ищет девушек, ставших очевидцами преступления

В городе Кяхта женщину едва не изнасиловали прямо на улице. Произошло это вечером 12 августа.

Краткую информацию об этом озвучили в следственном управлении СК России по Бурятии – сейчас следователи ищут двух девушек, которые стали очевидцами произошедшего.

- Кяхтинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на изнасилование. Это произошло вечером 12 августа 2023 года на улице Рукавишникова. В момент нападения мужчины на потерпевшую рядом по улице шли две девушки на вид 17 лет, которые поспешили на помощь женщине. Однако позже они покинули место происшествия, - сообщили в следственном управлении.

Сейчас для установления всех обстоятельств преступления следствие просит девушек, ставших очевидцами нападения, откликнуться. Их призывают позвонить по телефонам 8 (30142) 91-6-95 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел), 8-9021-62-75-55 (следователь).
покушение на изнасилование

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