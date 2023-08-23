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В Бурятии сотрудница полиции стреляла, чтобы остановить пьяного за рулём

В Бурятии сотрудница полиции стреляла, чтобы остановить пьяного за рулём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В ходе погони нарушитель создавал аварийные ситуации на дороге

В Селенгинском районе Бурятии сотрудница полиции в ходе погони за пьяным водителем, который пытался скрыться от правоохранителей и создавал аварийные ситуации, открыла стрельбу.

Инцидент произошёл вечером 21 августа, когда полицейские вместе с государственным инспектором Бурприроднадзора на служебном автомобиль патрулировали лес. Около 19 часов в лесу в пяти километрах от села Бургастай они заметили автомобиль «Шевроле Нива» с выключенными световыми приборами.

Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение.

- Сотрудники организовали преследование нарушителя, в ходе которого водитель автомашины создавал аварийные ситуации. Следуя на высокой скорости, нарушитель выехал на проселочную дорогу, ведущую в сторону Гусиноозёрска. В соответствии с федеральным законом «О полиции», полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Участковый уполномоченный полиции после предупредительного выстрела произвела несколько выстрелов в безопасном направлении, после чего водитель остановился, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

За рулём автомобиля находился 33-летний житель Гусиноозёрска. Внешние признаки и исходящий от водителя запах алкоголя указывали на то, что он пьян. Водитель отказался от освидетельствования.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина – собственник автомобиля, но после покупки не перерегистрировал машину в установленном порядке. Ранее он был судим за кражу. Сейчас на него составлено несколько административных протоколов.

В МВД уточнили, что, по предварительной оценке, применение табельного оружия сотрудниками полиции правомерно.
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