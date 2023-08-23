Женщина даже выдала полицейскому нож
Жительницу Баргузинского района Бурятии осудили за ложный донос на своего мужа.
Установлено, что марте супруги поссорились. Чтобы отомстить мужу, женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что он угрожал убийством. Для придания достоверности она даже выдала сотруднику полиции нож, которым якобы ей угрожал супруг.
- Подсудимая признана виновной по статье «Заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения». Баргузинский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Жительницу Бурятии осудили за ложный донос на мужа
Происшествия, Фото:
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