Жительницу Бурятии осудили за ложный донос на мужа

Женщина даже выдала полицейскому нож



Жительницу Баргузинского района Бурятии осудили за ложный донос на своего мужа.



Установлено, что марте супруги поссорились. Чтобы отомстить мужу, женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что он угрожал убийством. Для придания достоверности она даже выдала сотруднику полиции нож, которым якобы ей угрожал супруг.



- Подсудимая признана виновной по статье «Заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения». Баргузинский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

