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В Бурятии убийцу приговорили к восьми годам колонии

В Бурятии убийцу приговорили к восьми годам колонии
Происшествия,  Фото:су
Тело убийца и хозяин дома отнесли в подполье

33-летний житель Кабанского района Бурятии, убивший приятеля, отправится за решётку на восемь лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло 11 мая 2023 года в селе Кудара. Компания приятелей распивала алкоголь в доме одного из них.

Около полуночи пьяный мужчина поссорился с одним из собутыльников и затеял с ним драку.

- В ходе потасовки мужчина схватил со стола нож и нанёс им удар в грудь противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник с хозяином дома отнесли тело в зимовье, после чего продолжили употреблять спиртное. Лишь следующим вечером мужчина, повстречав на улице родственницу, попросил ее вызвать скорую медицинскую помощь, - сообщили в следственном управлении.

Приговор убийце уже вступил в законную силу.
убийство

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