В Бурятии убийцу приговорили к восьми годам колонии

Тело убийца и хозяин дома отнесли в подполье



33-летний житель Кабанского района Бурятии, убивший приятеля, отправится за решётку на восемь лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло 11 мая 2023 года в селе Кудара. Компания приятелей распивала алкоголь в доме одного из них.



Около полуночи пьяный мужчина поссорился с одним из собутыльников и затеял с ним драку.



- В ходе потасовки мужчина схватил со стола нож и нанёс им удар в грудь противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник с хозяином дома отнесли тело в зимовье, после чего продолжили употреблять спиртное. Лишь следующим вечером мужчина, повстречав на улице родственницу, попросил ее вызвать скорую медицинскую помощь, - сообщили в следственном управлении.



Приговор убийце уже вступил в законную силу.

