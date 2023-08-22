Когда же деньги закончилась, женщина пришла в полицию
В дежурную часть отдела полиции № 1 с заявлением о вымогательстве обратилась 33-летняя улан-удэнка, сообщили в МВД по Бурятии.
Женщина рассказала полицейским, что её шантажирует бывшая подруга. Она постоянно требует деньги, в противном случая угрожая рассказать супругу женщины о её интимной жизни до брака.
Потерпевшая в общей сложности передала вымогательнице более 50 тысяч рублей. Когда же сбережения закончились, обратилась в полицию.
Полицейские задержали подозреваемую – 36-летнюю жительницу Улан-Удэ.
Она свою вину не признала и ущерб возмещать отказалась. А полицейским заявила, что муж бывшей подруги «должен знать о том, что жена раньше вела асоциальный образ жизни».
Сама вымогательница не замужем. Она нигде работает, ранее не судима.
Теперь на неё возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.
В полиции напомнили, что за нарушение неприкосновенности частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. Даже обычная пересылка фото или видеоматериалов о частной жизни третьих лиц может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
Улан-удэнка платила шантажистке за молчание об интимной жизни до брака
Происшествия, Фото:
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