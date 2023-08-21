Владелец авто проснулся только в момент ДТП
В Баргузинском районе Бурятии пьяный мужчина угнал автомобиль со спящим внутри хозяином. Об этом случае сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Днём 20 августа в дежурную часть поступило заявление об угоне от 45-летнего сельчанина. Мужчина рассказал, что знакомый завладел его автомобилем «Тайота Камри Грация» и попал на нём в ДТП.
Выяснилось, что сельчане распивали алкоголь в соседнем селе. Мужчина уснул в своём автомобиле на переднем сидении, а его 43-летний собутыльник взял ключи и решил выехать в сторону дома.
На региональной автодороге между улусами Улюн и Улюкчикан нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Аллион» под управлением жителя села Курумкан. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Во время столкновения владелец автомобиля, спавший на переднем сидении, проснулся. Так он и обнаружил, что его знакомый угнал автомобиль вместе с ним.
Виновник аварии привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчина ранее не судим, работает охранником.
На угонщика возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии угнал машину со спящим внутри хозяином
Происшествия, Фото:
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