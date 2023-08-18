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В Иркутской области пьяная женщина-водитель устроила смертельное ДТП

В Иркутской области пьяная женщина-водитель устроила смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В аварии один человек погиб и двое пострадали

Сегодня около 12 часов ночи на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от города Зима Иркутской области произошло смертельное ДТП. Его виновницей стала пьяная женщина-водитель.

- Предварительно установлено, что 31-летняя женщина- водитель автомобиля Toyota Corona Premio выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Toyota Kluger. В результате случившегося 34-летний пассажир седана скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Кроме того, с различными травмами госпитализированы 13-летний и 41-летний пассажиры внедорожника.

Прибывшие на место автоаварии инспекторы ДПС обнаружили у женщины признаки опьянения, что подтвердило проведённое освидетельствование.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются.

ДТП смерть алкогольное опьянение

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