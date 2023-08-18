Тайник оборудовал пенсионер
17 августа в полицию поступило заявление о краже от 64-летнего жителя Кяхты. Мужчина рассказал, что из дома пропали сбережения – более 29 тысяч рублей, принадлежащие ему и его пожилой матери.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых – двоих местных жителей 30 и 41 лет.
Выяснилось, что несколько дней назад мужчины распивали алкоголь доме у пенсионера. Во время застолья хозяин дал приятелям деньги для покупки очередной порции спиртного. Деньги он вытащил из тайника, оборудованного в стиральной машине. Собутыльники это укромное место сразу же приметили.
- Компания продолжила распитие алкоголя, а когда потерпевший вышел из дома на несколько минут, злоумышленники похитили из тайника в стиральной машине сбережения. Похищенное они потратили на спиртное и продукты. Пенсионер обнаружил пропажу спустя несколько дней и обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
30-летний подозреваемый не работает, ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Второй собутыльник – 41-летний мужчина, не судим, не работает.
Возбуждено уголовное дело о краже.
В Бурятии воры украли деньги, спрятанные в стиральной машинке
Происшествия, Фото:
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