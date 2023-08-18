18 августа

17 августа

Популярное

В Бурятии воры украли деньги, спрятанные в стиральной машинке

В Бурятии воры украли деньги, спрятанные в стиральной машинке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тайник оборудовал пенсионер

17 августа в полицию поступило заявление о краже от 64-летнего жителя Кяхты. Мужчина рассказал, что из дома пропали сбережения – более 29 тысяч рублей, принадлежащие ему и его пожилой матери.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых – двоих местных жителей 30 и 41 лет.

Выяснилось, что несколько дней назад мужчины распивали алкоголь доме у пенсионера. Во время застолья хозяин дал приятелям деньги для покупки очередной порции спиртного. Деньги он вытащил из тайника, оборудованного в стиральной машине. Собутыльники это укромное место сразу же приметили.

- Компания продолжила распитие алкоголя, а когда потерпевший вышел из дома на несколько минут, злоумышленники похитили из тайника в стиральной машине сбережения. Похищенное они потратили на спиртное и продукты. Пенсионер обнаружил пропажу спустя несколько дней и обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

30-летний подозреваемый не работает, ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Второй собутыльник – 41-летний мужчина, не судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело о краже. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите руководителя стройфирмы будут судить за гибель рабочего
В Чите руководителя стройфирмы будут судить за гибель рабочего
Происшествия, 18.08.2023
На работника с большой высоты упала крюковая подвеска
Иркутские наркодилеры получили 50 лет лишения свободы на четверых
Иркутские наркодилеры получили 50 лет лишения свободы на четверых
Происшествия, 18.08.2023
Они распространяли синтетические наркотики через закладки
Иркутская полиция разыскивает похитителя 26 пачек сливочного масла
Иркутская полиция разыскивает похитителя 26 пачек сливочного масла
Происшествия, 18.08.2023
Особые приметы вора – татуировки на предплечьях
Повредившая три пальца улан-удэнка получит 300 тысяч рублей
Повредившая три пальца улан-удэнка получит 300 тысяч рублей
Происшествия, 18.08.2023
Травму во время работы получила формовщица колбасных изделий
В Ангарске столкнулись девять автомобилей
Происшествия, 18.08.2023
Аварию спровоцировал водитель грузовика
Четыре села в Бурятии отрезало от мира из-за стихии
Четыре села в Бурятии отрезало от мира из-за стихии
Происшествия, 18.08.2023
В Джидинском районе затопило региональную трассу

Житель Бурятии собрал коноплю, когда выбрасывал мусор
Житель Бурятии собрал коноплю, когда выбрасывал мусор
Происшествия, 18.08.2023
Полицейские изъяли наркотики в его доме  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^