Иркутская полиция разыскивает похитителя 26 пачек сливочного масла

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Особые приметы вора – татуировки на предплечьях



В Иркутске полицейские разыскивают похитителя 26 пачек сливочного масла.



- Мужчина в супермаркете, расположенном на улице Гоголя рядом с рощей «Звёздочка», ранним утром забрал с прилавка стопки с брикетами масла общим весом свыше пяти килограммов. После ушёл в неизвестном направлении, не расплатившись, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Особые приметы подозреваемого - татуировки на предплечьях обеих рук.



Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, полицейские просят сообщить по телефону 8 (3952) 41-11-64.



