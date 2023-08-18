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Иркутская полиция разыскивает похитителя 26 пачек сливочного масла

Иркутская полиция разыскивает похитителя 26 пачек сливочного масла
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Особые приметы вора – татуировки на предплечьях

В Иркутске полицейские разыскивают похитителя 26 пачек сливочного масла.

- Мужчина в супермаркете, расположенном на улице Гоголя рядом с рощей «Звёздочка», ранним утром забрал с прилавка стопки с брикетами масла общим весом свыше пяти килограммов. После ушёл в неизвестном направлении, не расплатившись, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Особые приметы подозреваемого - татуировки на предплечьях обеих рук.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, полицейские просят сообщить по телефону 8 (3952) 41-11-64.

кража

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