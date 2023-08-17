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В Бурятии двое малышей выпали из окон

В Бурятии двое малышей выпали из окон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их матери в это время находились в других комнатах

В Бурятии с начала недели произошло два несчастных случая с падениями детей из окон. Об этом сообщили в республиканском МВД.

14 августа в Улан-Удэ в больницу был доставлен 1,5-годовалый ребёнок. Он получал травмы, когда случайно выпал из окна квартиры дома на улице Терешковой. Квартира находится на втором этаже.

В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что мать мальчика в этот момент находилась в ванной комнате.

16 августа в Кяхте с третьего этажа многоквартирного дома выпала двухгодовалая девочка.

Мать девочки рассказала полицейским, что днём уснула вместе с ребёнком. Малышка проснулась и тихонько вышла в кухню, где было открыто окно. Мать узнала о случившемся только, когда ей позвонила знакомая и рассказала, что скорая увезла выпавшего из окна ребёнка.

С начала года в Бурятии зарегистрировано три факта падения детей из окон. Сотрудники МВД обратились к родителям с призывом внимательнее присматривать за детьми, не оставлять их одних в комнате с открытыми окнами или балконами. Полицейские напомнили, что москитная сетка не убережёт ребёнка от падения.

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