В Бурятии двое малышей выпали из окон

Их матери в это время находились в других комнатах



В Бурятии с начала недели произошло два несчастных случая с падениями детей из окон. Об этом сообщили в республиканском МВД.



14 августа в Улан-Удэ в больницу был доставлен 1,5-годовалый ребёнок. Он получал травмы, когда случайно выпал из окна квартиры дома на улице Терешковой. Квартира находится на втором этаже.



В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что мать мальчика в этот момент находилась в ванной комнате.



16 августа в Кяхте с третьего этажа многоквартирного дома выпала двухгодовалая девочка.



Мать девочки рассказала полицейским, что днём уснула вместе с ребёнком. Малышка проснулась и тихонько вышла в кухню, где было открыто окно. Мать узнала о случившемся только, когда ей позвонила знакомая и рассказала, что скорая увезла выпавшего из окна ребёнка.



С начала года в Бурятии зарегистрировано три факта падения детей из окон. Сотрудники МВД обратились к родителям с призывом внимательнее присматривать за детьми, не оставлять их одних в комнате с открытыми окнами или балконами. Полицейские напомнили, что москитная сетка не убережёт ребёнка от падения.



