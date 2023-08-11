Улан-удэнец украл карту, которую владелица забыла в банкомате

На украденные деньги он поил друзей



Утром 8 августа, в полицию Улан-Удэ обратилась 61-летняя горожанка с заявлением о краже денег с с банковской карты.



Женщина объяснила, что забыла карту в банкомате после снятия наличных, а когда вернулась за ней, её уже не было. Через пару часов улан-удэнка позвонила в банк и заблокировала карту.



- Спустя несколько дней женщина обратилась в отделение банка и узнала, что до момента блокировки неизвестный успел потратить с карты более 8 тысяч рублей, а после блокировки – попытался расплатиться в разных магазинах на общую сумму более 43 тысяч рублей, но операции были заблокированы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель одного из городских СНТ.



Задержанный пояснил, что забрал чужую карту в банкомате. Затем купив в магазинах алкоголь и продукты, отправился к своим собутыльникам.



Во время распития спиртного он несколько раз ходил в разные магазины и пытался оплатить покупки украденной картой, но операции блокировались банком.



Мужчина ранее судим, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится расследование.

