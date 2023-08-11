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Улан-удэнец украл карту, которую владелица забыла в банкомате

Улан-удэнец украл карту, которую владелица забыла в банкомате
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На украденные деньги он поил друзей

Утром 8 августа, в полицию Улан-Удэ обратилась 61-летняя горожанка с заявлением о краже денег с с банковской карты.

Женщина объяснила, что забыла карту в банкомате после снятия наличных, а когда вернулась за ней, её уже не было. Через пару часов улан-удэнка позвонила в банк и заблокировала карту.

- Спустя несколько дней женщина обратилась в отделение банка и узнала, что до момента блокировки неизвестный успел потратить с карты более 8 тысяч рублей, а после блокировки – попытался расплатиться в разных магазинах на общую сумму более 43 тысяч рублей, но операции были заблокированы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель одного из городских СНТ.

Задержанный пояснил, что забрал чужую карту в банкомате. Затем купив в магазинах алкоголь и продукты, отправился к своим собутыльникам.

Во время распития спиртного он несколько раз ходил в разные магазины и пытался оплатить покупки украденной картой, но операции блокировались банком.

Мужчина ранее судим, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится расследование.
кража

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