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В Бурятии заведующая ФАПом начисляла себе незаконную зарплату

В Бурятии заведующая ФАПом начисляла себе незаконную зарплату
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На бумаге она трудилась, но на работе не появлялась

В Хоринском районе Бурятии суд признал бывшую заведующую фельдшерско-акушерского пункта виновной в служебном подлоге и мошенничестве.

Женщина работала заведующей организационно-методическим отделом Хоринской центральной районной больницы. В конце апреля 2022 года она узнала о наличии вакантной должности заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в улусе Анинск и устроилась туда по совместительству.

- Однако свои обязанности на новом месте она исполняла нерегулярно, лишь изредка посещала населённый пункт, где находился фельдшерский пункт, и поэтому не оказывала местному населению необходимый объём медицинской помощи. В табели учёта своего рабочего времени она вносила заведомо ложные сведения об отработанных днях, после чего на основании них получала заработную плату в полном объёме. Таким способом в течение семи месяцев похитила более 92 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

В ходе предварительного следствия женщина возместила причинённый учреждению здравоохранения ущерб, вернув всю сумму похищенных средств. С учётом этого приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа.
служебный подлог мошенничество

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