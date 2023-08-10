В Бурятии на пожаре погибла одна курица, ещё 20 спасли

Сгорели надворные постройки



В городе Бабушкин в Бурятии произошёл пожар. Сообщение о возгорании надворных построек поступило поздно ночью 10 августа, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных огонь охватил общую крышу надворных построек и перешёл на веранду дома. Была угроза распространения огня на жилой дом.



Пожар удалось ликвидировать за час и 10 минут. Огнём полностью уничтожены баня, амбар, пристроенное к амбару помещение и общая крыша. Площадь уничтоженных построек составляет 98 кв.м. Также повреждена стена пристроенной к дому веранды. Во время пожара в амбаре находились курицы, одна погибла, спасти удалось 20 куриц.



Установлено, что возгорание обнаружил хозяин дома, он незамедлительно позвонил по номеру 112. Пострадавших нет.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника, находящегося в пристроенном к амбару помещении.



