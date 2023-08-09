Его обманули лжеброкеры
49-летний житель Иркутской области, ставший жертвой мошенников обратился в полицию. Он сообщил, что в течение месяца неизвестные похитили у него более 2,6 миллионов рублей.
Мужчина нашел объявление в соцсетях о дополнительном заработке с помощью инвестиций, после этого заполнил анкету. Затем с ним связался лжеброкер и предложил вложить крупную сумму в известную фирму под высокие проценты.
После этого мужчина оформил несколько кредитов и перевёл деньги на указанные реквизиты. Телефон злоумышленников вскоре оказался отключен.
По такой же схеме мошенники обманули жителя Братска. 45-летний машинист увидел рекламу в мессенджере, где говорилось о высоком заработке. Когда мужчина заполнил анкету, с ним связался «менеджер» и рассказал легенду о том, как быстро разбогатеть. Затем заявитель выполнил все действия по инструкции афериста и перевел на его счет более одного миллиона рублей.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 2,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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