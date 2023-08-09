В Иркутской области уставший водитель насмерть сбил пешехода





Около часа ночи 8 августа на 1452 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП.- 19-летний водитель легкового автомобиля «Тойота Витс» допустил наезд на мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход от полученных травмы скончался на месте происшествия, его личность сейчас устанавливается, - сообщили в Госавтоинспекция Иркутской области.Известно, что водитель иномарки ехал из Бурятии в Красноярск, в пути находился уже более восьми часов.- Молодой человек будучи уставшим, в условиях плохой видимости и не соблюдая безопасную скорость движения, не смог вовремя предпринять меры для избежания дорожно-транспортного происшествия, - отметили в ГИБДД.По данному факту проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза.