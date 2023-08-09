В Бурятии остановили автомобиль с «сюрпризом»



Этот инцидент произошёл в Заиграевском районе Бурятии.При несении службы сотрудники ДПС остановили недалеко от посёлка Онохой ВАЗ-2109, чтобы проверить документы у водителя. За рулём автомобиля был 28-летний парень.





В салоне автоинспекторы заметили большой полимерный мешок и поинтересовались, что внутри. Молодой человек занервничал. Заглянув в мешок, сотрудники ГИБДД обнаружили массу растительного происхождения. Проведённая позднее экспертиза показала: это марихуана весом около двух с половиной килограммов.



Задержанный пояснил, что собрал «травку» для личного употребления. Против злоумышленника – безработного и ранее несудимого – возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).