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Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги

Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе

В конце июля в дежурную часть полицию в Северо-Байкальском районе Бурятии с заявлением о краже обратился 30-летний читинец.

Мужчина рассказал следователю, что приехал на север республики на вахту и живёт в общежитии. Вернувшись после рабочего дня в комнату, он обнаружил, что из спортивной куртки, висевшей на вешалке, пропал кошелёк с деньгами. В кошельке было 10 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил вора – ранее неоднократно судимого 49-летнего местного жителя.

- Раскрытию преступления способствовало содействие бдительных сельчан. Они рассказали, что видели у мужчины, который ведёт асоциальный образ жизни, крупные денежные купюры. Злоумышленник был задержан по месту жительства. Гражданин признался полицейским – он проник в общежитие в дневное время, зная, что все постояльцы централизованно уехали на рабочие места, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ходе следственных действий полицейские установили, что задержанный не остановился на первой краже. После он вновь проник в общежитие и стащил ещё 7 тысяч рублей из кармана куртки в одной из комнат.

Сельчанин вместе с собутыльниками потратил деньги на алкоголь и продукты.

В МВД уточнили, что мужчина освободился из мест лишения свободы год назад, где отбывал наказание за кражу. Возбуждены уголовные дела.

кража

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