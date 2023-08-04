Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе
В конце июля в дежурную часть полицию в Северо-Байкальском районе Бурятии с заявлением о краже обратился 30-летний читинец.
Мужчина рассказал следователю, что приехал на север республики на вахту и живёт в общежитии. Вернувшись после рабочего дня в комнату, он обнаружил, что из спортивной куртки, висевшей на вешалке, пропал кошелёк с деньгами. В кошельке было 10 тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил вора – ранее неоднократно судимого 49-летнего местного жителя.
- Раскрытию преступления способствовало содействие бдительных сельчан. Они рассказали, что видели у мужчины, который ведёт асоциальный образ жизни, крупные денежные купюры. Злоумышленник был задержан по месту жительства. Гражданин признался полицейским – он проник в общежитие в дневное время, зная, что все постояльцы централизованно уехали на рабочие места, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ходе следственных действий полицейские установили, что задержанный не остановился на первой краже. После он вновь проник в общежитие и стащил ещё 7 тысяч рублей из кармана куртки в одной из комнат.
Сельчанин вместе с собутыльниками потратил деньги на алкоголь и продукты.
В МВД уточнили, что мужчина освободился из мест лишения свободы год назад, где отбывал наказание за кражу. Возбуждены уголовные дела.
Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В середине июля семья отправилась на рыбалку и пропала
Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе
Он управлял «Тойотой Чайзер»
Проводится доследственная проверка
Местные чиновники не отчитались о доходах
Он требовал от насмерть перепуганной девочки доплатить за поездку 150 рублей
Из-за аварийного отключения света там встала работа водоподъёма
Его задержали росгвардейцы
В аварии пострадала женщина
Там пришлось ввести реверсивное движение
Ан-24 прилетел из Нижнеангарска
Коноплю они собрали в поле
Стали известны новые подробности в деле о поджоге здания бывшего военкомата
Его права были распечатаны на струйном принтере
Деньги он взял в кредит в трёх разных банках