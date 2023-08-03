Собака напала во время прогулки
В апреле 2021 года в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области на восьмилетнего ребёнка, который гулял, напала и укусила безнадзорная собака. Он получил телесные повреждения.
Прокуратура направила в суд иск с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причинённого ребёнку.
Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В Иркутской области ребёнку, на которого напала собака, выплатят 30 тысяч
Происшествия, Фото:
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