На борту находились 124 человека
Самолёт авиакомпании «Сибирь» (S7) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
- Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту столкновения воздушного судна авиакомпании «Сибирь» со стаей птиц в аэропорту Иркутска. По предварительным данным, 2 августа при разбеге самолёта, выполнявшего рейс № 6329 сообщением Иркутск – Якутск, произошло столкновение со стаей птиц, - говорится в сообщении.
Экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.
Следователи проводят доследственную проверку.
- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Иркутске пассажирский самолёт столкнулся со стаей птиц
Происшествия, Фото:
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