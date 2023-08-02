02 августа

01 августа

Популярное

В Иркутске пассажирский самолёт столкнулся со стаей птиц

В Иркутске пассажирский самолёт столкнулся со стаей птиц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На борту находились 124 человека

Самолёт авиакомпании «Сибирь» (S7) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту столкновения воздушного судна авиакомпании «Сибирь» со стаей птиц в аэропорту Иркутска. По предварительным данным, 2 августа при разбеге самолёта, выполнявшего рейс № 6329 сообщением Иркутск – Якутск, произошло столкновение со стаей птиц, - говорится в сообщении.

Экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.

Следователи проводят доследственную проверку.

- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
самолеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии по загадочным причинам дохнут коровы
В районе Бурятии по загадочным причинам дохнут коровы
Происшествия, 02.08.2023
В трёх хозяйствах погибло уже пять бурёнок
На Левом берегу в Улан-Удэ разворовывают защитную насыпь
На Левом берегу в Улан-Удэ разворовывают защитную насыпь
Происшествия, 02.08.2023
Бутовый камень и гравий вывозят оттуда мешками
Улан-удэнец ограбил подругу прямо в кровати
Улан-удэнец ограбил подругу прямо в кровати
Происшествия, 02.08.2023
Сперва он просил подарить ему золотые цепочки  
В Бурятии тело пропавшего осенью мужчины нашли в реке
В Бурятии тело пропавшего осенью мужчины нашли в реке
Происшествия, 02.08.2023
О его судьбе ничего не было известно с октября 2022 года

Поджигатели бывшего здания военкомата в Улан-Удэ попали под камеру
Поджигатели бывшего здания военкомата в Улан-Удэ попали под камеру
Происшествия, 02.08.2023
Полиция просит жителей помочь с опознанием подозреваемых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^