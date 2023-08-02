В Иркутске пассажирский самолёт столкнулся со стаей птиц

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На борту находились 124 человека



Самолёт авиакомпании «Сибирь» (S7) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



- Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту столкновения воздушного судна авиакомпании «Сибирь» со стаей птиц в аэропорту Иркутска. По предварительным данным, 2 августа при разбеге самолёта, выполнявшего рейс № 6329 сообщением Иркутск – Якутск, произошло столкновение со стаей птиц, - говорится в сообщении.



Экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.



Следователи проводят доследственную проверку.



- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

