В Иркутской области отменили режим повышенной готовности

Его вводили из-за прогнозируемого ухудшения погоды



На территории Иркутской области завершено действие режима повышенной готовности для территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который действовал с 29 по 31 июля из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий и высоких классов пожарной опасности в лесах на территории северных районов.



Напомним, режим повышенной готовности был введён указом губернатора области для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения региона и объектов экономики.



– Режим вводился по двум основаниям. Первое – прогнозируемые дожди на западе региона, второе – высокая пожарная опасность в лесах в северных районах. Все службы были переведены на усиленный режим работы. Провели оперативное маневрирование лесопожарных формирований, благодаря чему удалось потушить большую часть возгораний, завершается ликвидация оставшихся очагов, - подчеркнул первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.



На 31 июля в Иркутской области локализованы два возгорания в Бодайбинском районе на площади 75 гектаров, а также пожар на территории Витимского заповедника на площади 34 гектара. Ликвидированы два возгорания в Бодайбинском и одно – в Катангском районе на площади 25,02 гектара.



