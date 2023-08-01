Его вводили из-за прогнозируемого ухудшения погоды
На территории Иркутской области завершено действие режима повышенной готовности для территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который действовал с 29 по 31 июля из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий и высоких классов пожарной опасности в лесах на территории северных районов.
Напомним, режим повышенной готовности был введён указом губернатора области для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения региона и объектов экономики.
– Режим вводился по двум основаниям. Первое – прогнозируемые дожди на западе региона, второе – высокая пожарная опасность в лесах в северных районах. Все службы были переведены на усиленный режим работы. Провели оперативное маневрирование лесопожарных формирований, благодаря чему удалось потушить большую часть возгораний, завершается ликвидация оставшихся очагов, - подчеркнул первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
На 31 июля в Иркутской области локализованы два возгорания в Бодайбинском районе на площади 75 гектаров, а также пожар на территории Витимского заповедника на площади 34 гектара. Ликвидированы два возгорания в Бодайбинском и одно – в Катангском районе на площади 25,02 гектара.
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
Происшествия, Фото:
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