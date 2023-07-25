Мошенники запугали жительницу Иркутской области обвинением в госизмене

Женщина лишилась 1,3 млн рублей



В полицию Шелехова обратилась работница металлургического предприятия. Она сообщила, что с ней связался неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Мужчина рассказал потерпевшей выдуманную историю о том, что она уличена в госизмене, так как с её счёта регулярно поступали деньги в недружественные страны. Для большей убедительности злоумышленник отправил жертве «приказ о её обвинении» и фотографию удостоверения «следователя».



При этом 50-летняя шелеховчанка засомневалась в словах звонившего и попыталась связаться с дочерью. Однако в этот момент «силовик» пригрозил ответственностью за попытку прекращения диалога и продолжил инструктировать женщину.



Следуя поручениям собеседника, она отправилась в отделение банка, где оформила кредит, введя в заблуждение менеджеров и сообщая, что деньги планирует потратить на ремонт.



Звонки от мошенников не прекращались несколько дней. В итоге в трёх банках шелеховчанка оформила кредиты и перевела преступникам 1 миллион 317 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



- Злоумышленники держат жертву на постоянной связи, исключая возможность позвонить родственникам или друзьям. Под предлогом оформления несуществующих кредитов или обвинения в государственной измене обманщики выманивают сбережения доверчивых граждан. Помните, сотрудники банковских предприятии или правоохранительных ведомств никогда не станут требовать совершение сторонних действий по телефону. В случае поступления такого звонка необходимо прервать диалог и позвонить в полицию, - обратилась старший следователь ОМВД России по Шелеховскому району Юлия Кутепова.



