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Мошенники запугали жительницу Иркутской области обвинением в госизмене

Мошенники запугали жительницу Иркутской области обвинением в госизмене
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина лишилась 1,3 млн рублей

В полицию Шелехова обратилась работница металлургического предприятия. Она сообщила, что с ней связался неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Мужчина рассказал потерпевшей выдуманную историю о том, что она уличена в госизмене, так как с её счёта регулярно поступали деньги в недружественные страны. Для большей убедительности злоумышленник отправил жертве «приказ о её обвинении» и фотографию удостоверения «следователя».

При этом 50-летняя шелеховчанка засомневалась в словах звонившего и попыталась связаться с дочерью. Однако в этот момент «силовик» пригрозил ответственностью за попытку прекращения диалога и продолжил инструктировать женщину.

Следуя поручениям собеседника, она отправилась в отделение банка, где оформила кредит, введя в заблуждение менеджеров и сообщая, что деньги планирует потратить на ремонт.

Звонки от мошенников не прекращались несколько дней. В итоге в трёх банках шелеховчанка оформила кредиты и перевела преступникам 1 миллион 317 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Злоумышленники держат жертву на постоянной связи, исключая возможность позвонить родственникам или друзьям. Под предлогом оформления несуществующих кредитов или обвинения в государственной измене обманщики выманивают сбережения доверчивых граждан. Помните, сотрудники банковских предприятии или правоохранительных ведомств никогда не станут требовать совершение сторонних действий по телефону. В случае поступления такого звонка необходимо прервать диалог и позвонить в полицию, - обратилась старший следователь ОМВД России по Шелеховскому району Юлия Кутепова.

мошенничество

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