В Бурятии бывший зэк украл проигрыватель виниловых пластинок

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина вышел из колонии этой весной



В Кабанском районе полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Им оказался 32-летний местный житель, в марте освободившийся из колонии. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья, сообщили в МВД по Бурятии.



Заявление о краже поступило в полицию вечером 19 июля. 48-летняя жительница села Выдрино сообщила, что в доме, который они с семьей готовят для сдачи и делают там косметический ремонт, разбили стеклопакет. Оттуда украли мужскую верхнюю одежду и обувь, бытовую и цифровую технику, а также музыкальный проигрыватель виниловых пластинок. Факт взлома и кражу имущества они обнаружили при очередном посещении дом.



Общий ущерб был оценен на 77 тысяч рублей.



Полицейские установили и задержали подозреваемого. Он признался, что найденным металлическим предметом сломал стеклопакет, пробрался в поисках ценных вещей в жилище, а после также через окно покинул его. Похищенная техника у злоумышленника изъята, одежду и обувь он продал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

