В Бурятии лесной пожар возник из-за упавшей ЛЭП

















Накануне, 23 июля, в Бурятии обнаружили три лесных пожара: в Прибайкальском, Северо-Байкальском и Заиграевском районах.- В Заиграевском районе причиной возгорания стала сухая гроза, в Северо-Байкальском районе пожар возник из-за линейных объектов, а в Прибайкальском – из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении трёх пожаров работали 45 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых. Было задействовано 17 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,13 га, из них 0,12 га – нелесная, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На фотографии с места пожара, возникшем на севере республики, видна упавшая ЛЭП. Как это могло произойти, устанавливается.Возгорания в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах были оперативно ликвидированы.На утро 24 июля продолжаются работы по тушению пожара в Заиграевском районе.- В ходе авиапатрулирования был обнаружен выброс дыма. На место возгорания оперативно доставлены четыре пожарных-десантника. Работа осложняется крутым склоном и каменистыми россыпями. Пожар находится в труднодоступной местности, в 20 км от села Нарын-Ацагат. Ситуация под контролем, угрозы населённым пунктам нет. Предположительный прогноз ликвидации пожара - первая половина дня, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.