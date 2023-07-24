24 июля

23 июля

Популярное

В Бурятии лесной пожар возник из-за упавшей ЛЭП

В Бурятии лесной пожар возник из-за упавшей ЛЭП
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Он произошёл на севере республики 

Накануне, 23 июля, в Бурятии обнаружили три лесных пожара: в Прибайкальском, Северо-Байкальском и Заиграевском районах.

- В Заиграевском районе причиной возгорания стала сухая гроза, в Северо-Байкальском районе пожар возник из-за линейных объектов, а в Прибайкальском – из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении трёх пожаров работали 45 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых. Было задействовано 17 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,13 га, из них 0,12 га – нелесная, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На фотографии с места пожара, возникшем на севере республики, видна упавшая ЛЭП. Как это могло произойти, устанавливается. 

Возгорания в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах были оперативно ликвидированы.

На утро 24 июля продолжаются работы по тушению пожара в Заиграевском районе.

- В ходе авиапатрулирования был обнаружен выброс дыма. На место возгорания оперативно доставлены четыре пожарных-десантника. Работа осложняется крутым склоном и каменистыми россыпями. Пожар находится в труднодоступной местности, в 20 км от села Нарын-Ацагат. Ситуация под контролем, угрозы населённым пунктам нет. Предположительный прогноз ликвидации пожара - первая половина дня, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

 


лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП
В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП
Происшествия, 24.07.2023
Один из столкнувшихся автомобилей оказался на рельсах
В Бурятии парочка застряла на пике Любви
В Бурятии парочка застряла на пике Любви
Происшествия, 24.07.2023
Молодые люди не смогли выбраться оттуда после сильного дождя
Мошенники в Telegram прикидываются турагентами
Мошенники в Telegram прикидываются турагентами
Происшествия, 24.07.2023
Проблема приобрела массовый характер
В Бурятии лесной пожар возник из-за упавшей ЛЭП
В Бурятии лесной пожар возник из-за упавшей ЛЭП
Происшествия, 24.07.2023
Он произошёл на севере республики
В Улан-Удэ отставание от графика ремонта тепломагистрали грозит «уголовкой»
В Улан-Удэ отставание от графика ремонта тепломагистрали грозит «уголовкой»
Происшествия, 24.07.2023
Затянувшийся ход работ подтвердила проверка прокуратуры
В Бурятии на озере утонул мужчина
В Бурятии на озере утонул мужчина
Происшествия, 24.07.2023
Тело подняли местные жители
В Улан-Удэ за смерть слесаря ЛВРЗ ответит его бывший бригадир
В Улан-Удэ за смерть слесаря ЛВРЗ ответит его бывший бригадир
Происшествия, 24.07.2023
Молодой человек погиб от страшных травм головы и руки
В субботу из Иркутска в Новосибирск не вылетел самолёт
В субботу из Иркутска в Новосибирск не вылетел самолёт
Происшествия, 24.07.2023
Была обнаружена техническая неисправность
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, 24.07.2023
Тело обнаружили до прибытия пожарных 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^