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В Улан-Удэ за смерть слесаря ЛВРЗ ответит его бывший бригадир

В Улан-Удэ за смерть слесаря ЛВРЗ ответит его бывший бригадир
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек погиб от страшных травм головы и руки

Бывший бригадир Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода предстанет перед судом за смерть рабочего.

Трагедия произошла в августе 2021 года. Днём слесарь по ремонту подвижного состава выполнял в цехе работы по креплению маслосборной крышки на электровозе. Он получил страшные травмы, когда просунул голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало. Молодой человек скончался в больнице.

- Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бригадира Улан-Удэнского ЛВРЗ. По версии следствия, обвиняемая в нарушение требований трудового законодательства и локальных нормативных актов не провела инструктажи по охране труда с подчиненными работниками, не обеспечила наличие и применение защитных и предохранительных средств. Вследствие ее бездействия в августе 2021 года слесарь, не осведомленный о безопасных методах выполнения работ, в ходе ремонта локомотива получил смертельную травму, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Женщина обвиняется по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По этой статье предусмотрено до четырёх лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне того же 2021 года на ЛВРЗ погиб ещё один слесарь – он получил смертельный удар током. Виновным был признан мастер участка, которому суд назначил два года лишения свободы условно.

смерть ЛВРЗ нарушение требований охраны труда

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