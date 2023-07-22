Улан-удэнка оформила кредит 3,2 млн и перечислила деньги мошенникам



Требования афериста потерпевшая выполнила, оформив кредит, перевела 3,2 млн рублей на счёт мошенника.



В прокуратуре жителей республики призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.











Жертвой интернет-преступников по состоянию на 21 июля стал 1 361 житель Бурятии (+79 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 355 млн рублей (+20 млн рублей за последнюю неделю), сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Для этого мошенники использовали страницы социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте»), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.Аферисты представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,2 млн рублей.Так, жительнице Улан-Удэ на сотовый телефон поступил звонок незнакомца. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что мошенники пытаются украсть деньги с её банковского счёта. Для того, чтобы защитить себя от воров, необходимо получить в банке кредит и перевести денежные средства на безопасный счёт.