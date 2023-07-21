Преступление произошло в день рождения, который братья празднуют в один день
38-летний житель села Ципикан Баунтовского района Бурятии, едва не убивший брата и отправленный в колонию, не смог обжаловать приговор.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в январе. Между двумя братьями разница в два года, но по необычному совпадению, родились они в один день.
Свои дни рождения в этом году они праздновали в родительском доме. В какой-то момент мужчины поссорились, и младший брат вонзил старшему нож в спину.
После этого, опомнившись, мужчина начал оказывать раненому первую медицинскую помощь. Он вызвал фельдшера и скорую помощь, после чего пострадавший был срочно госпитализирован в районную больницу.
На нападавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В марте суд признал мужчину виновным и назначил ему два года колонии общего режима.
Осуждённый не согласился с оглашённым приговором и подал апелляционную жалобу. Впрочем, безрезультатно.
- Верховный суд Бурятия, рассмотрев апелляционную жалобу осуждённого, согласился с позицией прокуратуры, и оставил приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии, ударивший брата ножом в спину, не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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