В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»

На тропе водой разрушены навесные мосты и переправы



В Бурятии, на территории Забайкальского национального парка временно закрыта экологическая тропа «Путь к чистому Байкалу». Из-за выпадения обильных дождей уровень воды в реках, встречающихся на маршруте, превысил критические отметки.



В ходе разведывательных мероприятий сотрудниками «Заповедного Подлеморья» было выяснено, что водой разрушены навесные мосты и переправы. В горах сохраняется неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка.



- Просим учитывать данные обстоятельства при планировании вашего путешествия и в целях безопасности исключить из него экологическую тропу «Путь к чистому Байкалу», - обращается к посетителям нацпарка пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

