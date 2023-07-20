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В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»

В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На тропе водой разрушены навесные мосты и переправы

В Бурятии, на территории Забайкальского национального парка временно закрыта экологическая тропа «Путь к чистому Байкалу». Из-за выпадения обильных дождей уровень воды в реках, встречающихся на маршруте, превысил критические отметки.

В ходе разведывательных мероприятий сотрудниками «Заповедного Подлеморья» было выяснено, что водой разрушены навесные мосты и переправы. В горах сохраняется неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка.

- Просим учитывать данные обстоятельства при планировании вашего путешествия и в целях безопасности исключить из него экологическую тропу «Путь к чистому Байкалу», - обращается к посетителям нацпарка пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Бурятия национальный парк тропа

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