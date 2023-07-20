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Улан-удэнцу дали срок за татуировки с нацистской символикой

Улан-удэнцу дали срок за татуировки с нацистской символикой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он демонстрировал их окружающим

30-летний житель Улан-Удэ отправится в колонию за публичную демонстрацию свастики и другой нацистской символики – такие татуировки набиты на его теле.

- Ранее мужчина публично демонстрировал нацистскую символику, которая в виде двух татуировок нанесена на его тело. За это в апреле 2022 года решением суда, вступившим в законную силу, был привлечён к административной ответственности. После этого ему было объявлено предостережение с запретом показывать окружающим участки тела с указанными татуировками, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Однако в марте мужчина, нарушив запрет, вновь демонстрировал посторонним свои татуировки в виде государственного герба Третьего рейха и в виде свастики и надписи – идеологии нацистской Германии.

На этот раз на улан-удэнца возбудили уголовное дело по статье «Публичное демонстрирование нацистской символики, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за схожее правонарушение» (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Суд признал его виновным.

Приговором суда мужчине за совершённое преступление назначено 2 года лишения свободы. А по совокупности с приговором за другое преступление окончательно назначено 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
публичное демонстрирование нацистской символики суд

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