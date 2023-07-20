В Бурятии мошенник мошенницу обманул

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

В центре событий оказалась 56-летняя жительница Закаменска



Причудливая история произошла в Закаменском районе Бурятии – там женщина, получившая деньги обманным путём, в итоге перевела их ещё одному мошеннику.



«Героиней» стала 56-летняя жительница Закаменска.



Установлено, что декабре 2021 года женщина взяла в банке потребительский кредит на 400 тысяч рублей якобы на дальнейшее развитие подсобного хозяйства. Женщина убедила сотрудников банка, что будет выращивать коров, а мясо продавать предпринимателям и иным организациям.



- Женщина заявила, что в настоящий момент получает прибыль от своей хозяйственной деятельности в размере 40 тысяч рублей ежемесячно. В действительности же коров и лошадей проживающая в благоустроенной квартире жительница Закаменска не содержала, а её доход составляла лишь пенсия – 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



За всё время она внесла три первых платежа из заёмных денег, после чего перестала платить по кредиту.



Подобные действия подпадают под статью Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путем представления банку заведомо ложных сведений». Такое дело и возбудили на женщину.



При этом потратить деньги жительница Закаменска так и не смогла. Как сообщили в МВД, большую часть полученных денег женщина перевела мошеннику, с которым познакомилась в Интернете.

