В центре событий оказалась 56-летняя жительница Закаменска
Причудливая история произошла в Закаменском районе Бурятии – там женщина, получившая деньги обманным путём, в итоге перевела их ещё одному мошеннику.
«Героиней» стала 56-летняя жительница Закаменска.
Установлено, что декабре 2021 года женщина взяла в банке потребительский кредит на 400 тысяч рублей якобы на дальнейшее развитие подсобного хозяйства. Женщина убедила сотрудников банка, что будет выращивать коров, а мясо продавать предпринимателям и иным организациям.
- Женщина заявила, что в настоящий момент получает прибыль от своей хозяйственной деятельности в размере 40 тысяч рублей ежемесячно. В действительности же коров и лошадей проживающая в благоустроенной квартире жительница Закаменска не содержала, а её доход составляла лишь пенсия – 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
За всё время она внесла три первых платежа из заёмных денег, после чего перестала платить по кредиту.
Подобные действия подпадают под статью Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путем представления банку заведомо ложных сведений». Такое дело и возбудили на женщину.
При этом потратить деньги жительница Закаменска так и не смогла. Как сообщили в МВД, большую часть полученных денег женщина перевела мошеннику, с которым познакомилась в Интернете.
В Бурятии мошенник мошенницу обманул
Происшествия, Фото:
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