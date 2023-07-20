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Трое жителей Бурятии отправятся в колонию за похищение мужчины

Трое жителей Бурятии отправятся в колонию за похищение мужчины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Похитители вывезли жертву в багажнике автомобиля в лес и едва не оставили без пальцев 

В Бурятии суд назначил от четырёх до девяти лет колонии трём жителям Заиграевского района, которые похитили мужчину, вывезли его в багажнике и бросили в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

- Заиграевский районный суд назначил двум виновным 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третий участник группы признан виновным в незаконном проникновении в жилище, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», дерзкое похищение «в духе 90-х» произошло в апреле 2022 года. Трое молодых жителей посёлка Челутай (3 км) после распития алкоголя решили отомстить знакомому 38-летнему местному жителю. С ним у них ранее произошёл конфликт и потасовка.

Молодые люди приехали к нему домой и, чтобы напугать жертву, устроили погром. В ограде палкой разбили электросчётчик, а также стёкла в двух оконных рамах. Затем ворвались внутрь дома, где бензопилой выпилили деревянный пол.

Один из парней забрал из дома телевизор. После молодые люди вывели свою жертву на улицу без обуви и верхней одежды, силой затолкали в багажник машины и отвезли в лес. Там мужчину избили.

Затем преступники уехали домой, бросив беспомощного избитого мужчину на холоде (температура воздуха была минусовая). В результате этого он получил обморожение пальцев обеих стоп.

Похищенный мужчина выжил, а нападавших вскоре задержали. Суд в итоге признал их виновными по ряду статей: «Незаконное проникновение в жилище без согласия проживающего в нём лица», «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба», «Кража с причинением значительного ущерба», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека», «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасности для жизни или здоровья, если виновный поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние».

похищение человека

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