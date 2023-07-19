Гость обчистил квартиру, пока никого не было дома
14 июля в полицию Улан-Удэ по Железнодорожному району обратилась 23-летняя горожанка с заявлением о краже из квартиры. Девушка сообщила, что из квартиры украли ювелирные изделия, два телефона и деньги, пока она с детьми на несколько дней уезжала в район к родственникам. Ущерб она оценила в 100 тысяч рублей.
Выяснилось, что на период своего отсутствия девушка попросила присмотреть за жилищем брата супруга. Однако тот, пользуясь моментом, сначала пригласил в квартиру для распития алкоголя компанию друзей, в другой день – пустил переночевать одного из них, сам же утром отправился на работу.
Как оказалось, приятель, которого пустили на ночлег, и был тем самым вором.
- Похитив чужое имущество – два золотых обручальных кольца и цепочку, два мобильных телефона и около 5,5 тысяч рублей – он покинул жилище. Ключи, по договорённости, оставил в условленном с товарищем месте. Факт хищения вскрылся уже про приезду хозяйки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
22-летний улан-удэнец был задержан полицейскими. К этому времени он уже успел заложить ювелирные украшения в ломбард. Однако, когда он узнал, что его разыскивает полиция, выкупил всё обратно и вернул. Гаджеты, которые планировал продать, молодой человек подкинул приютившему его другу. Причинённый ущерб он возместил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
Подозреваемый также привлекается к уголовной ответственности за мошенничество: горожанин взял в аренду и не возвратил игровую приставку. Ранее он не судим.
Улан-удэнец, которому доверили охранять квартиру, стал виновником кражи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл в Гремячинске
Ребёнок находится в больнице
Гость обчистил квартиру, пока никого не было дома
У него остались жена и две дочери
За два дня мошенники обманули 23 жителей Иркутской области
Водитель «Субару» сбила велосипедиста
С ними боролись более 100 человек
Дорогой телефон оперативно нашли полицейские
Столкнулись «Сузуки» и «Тойота Камри»
ДТП произошло ночью
Мальчик катался на велосипеде
Почти во всех случаях они были без присмотра взрослых
Он отправится в колонию общего режима
Автомобилист стрелой задел провода
Происшествия, 18.07.2023
Стоянка древнего человека была разрушена при проведении буровзрывных работ