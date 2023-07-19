Улан-удэнец, которому доверили охранять квартиру, стал виновником кражи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Гость обчистил квартиру, пока никого не было дома



14 июля в полицию Улан-Удэ по Железнодорожному району обратилась 23-летняя горожанка с заявлением о краже из квартиры. Девушка сообщила, что из квартиры украли ювелирные изделия, два телефона и деньги, пока она с детьми на несколько дней уезжала в район к родственникам. Ущерб она оценила в 100 тысяч рублей.



Выяснилось, что на период своего отсутствия девушка попросила присмотреть за жилищем брата супруга. Однако тот, пользуясь моментом, сначала пригласил в квартиру для распития алкоголя компанию друзей, в другой день – пустил переночевать одного из них, сам же утром отправился на работу.



Как оказалось, приятель, которого пустили на ночлег, и был тем самым вором.



- Похитив чужое имущество – два золотых обручальных кольца и цепочку, два мобильных телефона и около 5,5 тысяч рублей – он покинул жилище. Ключи, по договорённости, оставил в условленном с товарищем месте. Факт хищения вскрылся уже про приезду хозяйки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



22-летний улан-удэнец был задержан полицейскими. К этому времени он уже успел заложить ювелирные украшения в ломбард. Однако, когда он узнал, что его разыскивает полиция, выкупил всё обратно и вернул. Гаджеты, которые планировал продать, молодой человек подкинул приютившему его другу. Причинённый ущерб он возместил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.



Подозреваемый также привлекается к уголовной ответственности за мошенничество: горожанин взял в аренду и не возвратил игровую приставку. Ранее он не судим.

