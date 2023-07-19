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В ходе СВО погиб 49-летний мобилизованный из Бурятии

В ходе СВО погиб 49-летний мобилизованный из Бурятии
Происшествия, 
У него остались жена и две дочери

В Бурятии простятся с Даридаевым Владимиром Доржеевичем, погибшим в возрасте 49 лет в ходе спецоперации. О гибели земляка сообщила администрация Тункинского района.

Владимир Доржеевич родился 27 февраля 1974 года в селе Монды. Он был третьим ребёнком в многодетной семье. Окончил Мондинскую среднюю школу.

После срочной службы в армии вернулся домой, некоторое время работал в родной школе охранником.

После заключил контракт с военной частью погранзаставы, где служил в звании младшего сержанта.

В 2012 году переехал в Улан-Удэ; работал в компании «Стройдом» до 2019 года. Затем перешёл на работу в ЛВРЗ.

Все эти годы Владимир Даридаев был почётным донором, его редкая группа крови спасла жизни многим людям.

Был мобилизован 28 сентября 2022 года.

Погиб 1 июля 2023 года.

Владимир с детства был добрым, отзывчивым человеком, заботливым сыном, хорошим другом, прекрасным и любящим мужем и отцом. У него остались жена и две дочери, родные сестры и братья, племянники.

Церемония прощания состоится 20 июля в селе Поселье Иволгинского района.

смерть

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