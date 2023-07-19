В ходе СВО погиб 49-летний мобилизованный из Бурятии

У него остались жена и две дочери



В Бурятии простятся с Даридаевым Владимиром Доржеевичем, погибшим в возрасте 49 лет в ходе спецоперации. О гибели земляка сообщила администрация Тункинского района.



Владимир Доржеевич родился 27 февраля 1974 года в селе Монды. Он был третьим ребёнком в многодетной семье. Окончил Мондинскую среднюю школу.



После срочной службы в армии вернулся домой, некоторое время работал в родной школе охранником.



После заключил контракт с военной частью погранзаставы, где служил в звании младшего сержанта.



В 2012 году переехал в Улан-Удэ; работал в компании «Стройдом» до 2019 года. Затем перешёл на работу в ЛВРЗ.



Все эти годы Владимир Даридаев был почётным донором, его редкая группа крови спасла жизни многим людям.



Был мобилизован 28 сентября 2022 года.



Погиб 1 июля 2023 года.



Владимир с детства был добрым, отзывчивым человеком, заботливым сыном, хорошим другом, прекрасным и любящим мужем и отцом. У него остались жена и две дочери, родные сестры и братья, племянники.



Церемония прощания состоится 20 июля в селе Поселье Иволгинского района.



