В Бурятии собака «украла» IPhone иностранки

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Дорогой телефон оперативно нашли полицейские



В полицию Муйского района Бурятии обратилась 52-летняя жительница иностранного государства с заявлением о потере дорогого телефона. Женщина оценила ущерб от пропажи своего IPhone на сумму свыше 100 тысяч рублей.



- Она рассказала, что приехала в посёлок Таксимо к родственникам. Во время деловых разъездов по населённому пункту она потеряла смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские в течение часа разыскали смартфон. Оперативники установили геолокацию, где последний раз мог находиттся гаджет, и выехали на место. Пропавший смартфон был найден на территории производственной базы, где накануне бывала женщина.



На телефоне обнаружили следы зубов собаки. Предположительно, она и унесла потерянный IPhone и спрятала его у забора под кустами.



Женщина поблагодарила оперуполномоченных отделения МВД России по Муйскому району Бэлигто Доржиева и Алдара Бакшиханова за розыск её дорогого гаджета.





