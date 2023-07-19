Дорогой телефон оперативно нашли полицейские
В полицию Муйского района Бурятии обратилась 52-летняя жительница иностранного государства с заявлением о потере дорогого телефона. Женщина оценила ущерб от пропажи своего IPhone на сумму свыше 100 тысяч рублей.
- Она рассказала, что приехала в посёлок Таксимо к родственникам. Во время деловых разъездов по населённому пункту она потеряла смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские в течение часа разыскали смартфон. Оперативники установили геолокацию, где последний раз мог находиттся гаджет, и выехали на место. Пропавший смартфон был найден на территории производственной базы, где накануне бывала женщина.
На телефоне обнаружили следы зубов собаки. Предположительно, она и унесла потерянный IPhone и спрятала его у забора под кустами.
Женщина поблагодарила оперуполномоченных отделения МВД России по Муйскому району Бэлигто Доржиева и Алдара Бакшиханова за розыск её дорогого гаджета.
В Бурятии собака «украла» IPhone иностранки
Происшествия, Фото:
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