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В Бурятии директору МУПа дали срок за хищение 12 миллионов

В Бурятии директору МУПа дали срок за хищение 12 миллионов
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он отправится в колонию общего режима

В Бурятии суд назначил реальный срок 40-летнему директору муниципального унитарного предприятия «Туркинское» за хищение 12 миллионов рублей. Осуждённый признан виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, деньги были похищены при ликвидации крупной свалки. В декабре 2019 года МУП заключило госконтракт с минприроды Бурятии на ликвидацию свалки, возникшей в лесу на окраине села Турка Прибайкальского района.

Подрядчик должен был вывезти на действующий полигон твёрдых бытовых отходов 37 тысяч кубометров мусора. В действительности, со свалки было вывезено около 15 тысяч кубометров мусора.

- Однако директор путём подделки ряда документов представил заказчику отчёты о перевыполнении плана и вывозе почти 38 тысяч кубометров отходов. На основании подложных документов на счета предприятия перечислены 20 млн рублей, из которых почти 12 млн были получены незаконно, похищены директором и израсходованы им по своему усмотрению, - сообщили в следственном управлении.

Приговором суда мужчине назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворён иск о взыскании с него всей суммы причинённого ущерба – без малого 12 млн рублей. 
мошенничество

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