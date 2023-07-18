Житель Бурятии украл садовый триммер

Мужчина обокрал женщину, которая наняла его для уборки в ограде



5 июля в полицию поступило заявление о краже от 52-летней жительницы села Тунка. Она рассказала, что из её гаража пропал садовый триммер стоимостью 7,5 тысяч рублей. При этом сутки гараж во дворе частного дома оставался незапертым, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Как выяснилось, незадолго до кражи хозяйка нанимала односельчанина для уборки в ограде: необходимо было скосить траву. Однако работник, не имевший опыта работы с устройством, случайно порвал сменную леску.



Тогда женщина дала помощнику другую работу: полоть и окучивать картофель, триммер же попросила убрать в гараж. Она даже подумать не могла, что односельчанин, уходя, прихватит с собой садовое оборудование.



Полицейские изначально допросили мужчину в качестве свидетеля: свою причастность к преступлению он отрицал. Однако спустя пару дней вернул хозяйке триммер.



Он рассказал, что садовый инструмент планировал продать, но по причине длительного употребления спиртных напитков не успел.



Подозреваемый официально не трудоустроен, ведет асоциальный образ жизни. Много лет назад он привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов детям.



Уголовное дело по статье «Кража» направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



