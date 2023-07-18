Мужчина обокрал женщину, которая наняла его для уборки в ограде
5 июля в полицию поступило заявление о краже от 52-летней жительницы села Тунка. Она рассказала, что из её гаража пропал садовый триммер стоимостью 7,5 тысяч рублей. При этом сутки гараж во дворе частного дома оставался незапертым, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Как выяснилось, незадолго до кражи хозяйка нанимала односельчанина для уборки в ограде: необходимо было скосить траву. Однако работник, не имевший опыта работы с устройством, случайно порвал сменную леску.
Тогда женщина дала помощнику другую работу: полоть и окучивать картофель, триммер же попросила убрать в гараж. Она даже подумать не могла, что односельчанин, уходя, прихватит с собой садовое оборудование.
Полицейские изначально допросили мужчину в качестве свидетеля: свою причастность к преступлению он отрицал. Однако спустя пару дней вернул хозяйке триммер.
Он рассказал, что садовый инструмент планировал продать, но по причине длительного употребления спиртных напитков не успел.
Подозреваемый официально не трудоустроен, ведет асоциальный образ жизни. Много лет назад он привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов детям.
Уголовное дело по статье «Кража» направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Житель Бурятии украл садовый триммер
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл в три часа ночи
Пострадали двое молодых людей
Все они оштрафованы
Мужчина обокрал женщину, которая наняла его для уборки в ограде
Суд отправил мужчину за решётку
Сельчане остались без света
Конину они продали местным жителям
Посетитель принёс передачу 19-летнему обвиняемому
«Мы тонем!» - бьют тревогу сельчане
Провернуть аферу не удалось
Одна участница тургруппы до сих пор не найдена
Причинённый ущерб устанавливается
Сейчас тушат два возгорания
Столкнулись две «Тойоты»
Она упала на дорогу во время движения