18 июля

17 июля

Популярное

Житель Бурятии украл садовый триммер

Житель Бурятии украл садовый триммер
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина обокрал женщину, которая наняла его для уборки в ограде

5 июля в полицию поступило заявление о краже от 52-летней жительницы села Тунка. Она рассказала, что из её гаража пропал садовый триммер стоимостью 7,5 тысяч рублей. При этом сутки гараж во дворе частного дома оставался незапертым, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Как выяснилось, незадолго до кражи хозяйка нанимала односельчанина для уборки в ограде: необходимо было скосить траву. Однако работник, не имевший опыта работы с устройством, случайно порвал сменную леску.

Тогда женщина дала помощнику другую работу: полоть и окучивать картофель, триммер же попросила убрать в гараж. Она даже подумать не могла, что односельчанин, уходя, прихватит с собой садовое оборудование.

Полицейские изначально допросили мужчину в качестве свидетеля: свою причастность к преступлению он отрицал. Однако спустя пару дней вернул хозяйке триммер.

Он рассказал, что садовый инструмент планировал продать, но по причине длительного употребления спиртных напитков не успел.

Подозреваемый официально не трудоустроен, ведет асоциальный образ жизни. Много лет назад он привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов детям.

Уголовное дело по статье «Кража» направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии спасли из горящей квартиры
Жителя Бурятии спасли из горящей квартиры
Происшествия, 18.07.2023
Пожар произошёл в три часа ночи
В Бурятии произошло ДТП с участием скорой
В Бурятии произошло ДТП с участием скорой
Происшествия, 18.07.2023
Пострадали двое молодых людей  
Житель Бурятии украл садовый триммер
Житель Бурятии украл садовый триммер
Происшествия, 18.07.2023
Мужчина обокрал женщину, которая наняла его для уборки в ограде
В Забайкалье двое мужчин украли и забили лошадь
В Забайкалье двое мужчин украли и забили лошадь
Происшествия, 18.07.2023
Конину они продали местным жителям
В иркутское СИЗО пытались пронести изюм с гашишем
В иркутское СИЗО пытались пронести изюм с гашишем
Происшествия, 18.07.2023
Посетитель принёс передачу 19-летнему обвиняемому
В Бурятии поток воды с гор обрушился на село
В Бурятии поток воды с гор обрушился на село
Происшествия, 18.07.2023
«Мы тонем!» - бьют тревогу сельчане
В Бурятии крупный град побил крыши и огороды
В Бурятии крупный град побил крыши и огороды
Происшествия, 18.07.2023
Причинённый ущерб устанавливается
В Бурятии девочка пострадала в ДТП с телегой
В Бурятии девочка пострадала в ДТП с телегой
Происшествия, 18.07.2023
Она упала на дорогу во время движения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^