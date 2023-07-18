В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за утонувшего 1,5-годовалого ребёнка

Малыш погиб во время отдыха с матерью на необорудованном пляже
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июля в реке Ингода в районе посёлка Новокручининский Забайкальского края утонул полуторагодовалый мальчик. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в региональном следственном управлении.
По версии следствия, в тот день 42-летняя женщина с пятью детьми, в том числе полуторагодовалым сыном отдыхала на берегу реки Ингода на необорудованном пляже. Женщина на несколько минут оставила без присмотра своего сына. После безуспешных поисков она обратилась в правоохранительные органы.
Тело утонувшего ребёнка подняли на следующий день, 17 июля.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили мать, её детей, других очевидцев произошедшего. Назначено производство судебной медицинской экспертизы для установления причин смерти.
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