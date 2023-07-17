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16 июля

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В Забайкалье утонул двухлетний ребёнок

В Забайкалье утонул двухлетний ребёнок
Происшествия, 
Тело малыша нашли в километре от места происшествия

16 июля на реке Ингода в Забайкальском крае утонул двухлетний ребёнок. Малыш купался в необорудованном месте, сообщает пресс-службе ГУ МЧС Забайкальского края.

На место происшествия тут же выехали оперативно-следственная группа МВД, скорая помощь, оперативная группа МЧС, пожарные посёлка Новокручининский и добровольцы.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части нашли тело утонувшего ребёнка в километре от места гибели.

Тело извлечено из воды. На месте работают сотрудники полиции и психолог.

Обстоятельства уточняются. 
смерть утопление

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