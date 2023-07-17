В Забайкалье утонул двухлетний ребёнок

Тело малыша нашли в километре от места происшествия



16 июля на реке Ингода в Забайкальском крае утонул двухлетний ребёнок. Малыш купался в необорудованном месте, сообщает пресс-службе ГУ МЧС Забайкальского края.



На место происшествия тут же выехали оперативно-следственная группа МВД, скорая помощь, оперативная группа МЧС, пожарные посёлка Новокручининский и добровольцы.



Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части нашли тело утонувшего ребёнка в километре от места гибели.



Тело извлечено из воды. На месте работают сотрудники полиции и психолог.



Обстоятельства уточняются.

