В пригороде Улан-Удэ подтоплено около 80 участков

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

Большинство из них расположены в Поселье



В Бурятии рассказали о гидрологической ситуации в Иволгинском районе.



В результате подъёма уровня воды в реке Селенга по состоянию на 6:00 17 июля в селе Поселье подтоплены 79 участков: 46 дворов в СНТ «Родник», 18 дворов в СНТ «Снежный», 4 двора в ДНТ «Поселье», 11 дворов в ДНТ «Эдем».



В селе Сотниково по-прежнему остаются подтопленными 3 участка.



В селе Ганзурино подтоплений нет, там наблюдается обвал берега после подмывания. На данный момент расстояние от берега до дороги составляет 6 м, до ближайшего дома – 30 метров.



- Продолжается мониторинг гидрологической ситуации. Отметим, что за прошедшие сутки по выставленным в с. Ганзурино, с. Сотниково и с. Поселье вешкам уровень воды снизился на 5 см, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



