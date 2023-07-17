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В пригороде Улан-Удэ подтоплено около 80 участков

В пригороде Улан-Удэ подтоплено около 80 участков
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
Большинство из них расположены в Поселье

В Бурятии рассказали о гидрологической ситуации в Иволгинском районе.

В результате подъёма уровня воды в реке Селенга по состоянию на 6:00 17 июля в селе Поселье подтоплены 79 участков: 46 дворов в СНТ «Родник», 18 дворов в СНТ «Снежный», 4 двора в ДНТ «Поселье», 11 дворов в ДНТ «Эдем».

В селе Сотниково по-прежнему остаются подтопленными 3 участка.

В селе Ганзурино подтоплений нет, там наблюдается обвал берега после подмывания. На данный момент расстояние от берега до дороги составляет 6 м, до ближайшего дома – 30 метров.

- Продолжается мониторинг гидрологической ситуации. Отметим, что за прошедшие сутки по выставленным в с. Ганзурино, с. Сотниково и с. Поселье вешкам уровень воды снизился на 5 см, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

Иволгинский район Бурятия подтопление паводок

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