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В Улан-Удэ на пожаре спасли шесть человек

В Улан-Удэ на пожаре спасли шесть человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл ночью

Ночью 16 июля в Улан-Удэ на пожаре в многоквартирном доме спасли шесть человек.

- Ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе. На момент прибытия первого подразделения подъезд многоквартирного дома был сильно задымлён. До прибытия пожарных восемь жильцов самостоятельно эвакуировались на свежий воздух, ещё шесть граждан были спасены по лестничному маршу звеном газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пострадавших нет.

Очаг возгорания ликвидирован в квартире на первом этаже на площади один квадратный метр. Стены квартиры закопчены на площади 40 кв. м.

Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электрооборудования.
пожар

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