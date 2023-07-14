В Улан-Удэ пьяный водитель предложил автоинспекторам взятку в 30 тысяч









В отношении нарушителя собраны материалы по признакам преступления по статье 264.1 Уголовного кодекса «Повторное вождение в состоянии опьянения». Кроме того, материал по покушению на взятку передан в следственные органы для возбуждения уголовного дела.



В Улан-Удэ задержали пьяного водителя, уснувшего за рулём автомобиля на железнодорожном переезде. Мужчина просил сотрудников ГИБДД «отпустить его» и предлагал взятку в 30 тысяч.- Ночью 5 июля на улице Бабушкина около железнодорожного переезда экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Mitsubishi Outlander, водитель которого спал за рулём. От мужчины исходил запах алкоголя, а внешние признаки указывали на то, что он находится в состоянии опьянения. Освидетельствование подтвердило предположение сотрудников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В ходе проверки по информационным базам данных автоинспекторы выяснили, что 62-летний улан-удэнец ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Они объяснили горожанину, что в связи с повторным нарушением ему грозит уже уголовная ответственность.Пытаясь избежать наказания, водитель попросил сотрудников не документировать правонарушение, за что предложил взятку в размере 30 тысяч рублей. Однако получил отказ. Полицейские объяснили: его действия влекут за собой уголовное преследование.