Бывшего главного почтовика Бурятии осудили за хищения на 19 млн

Почтовые помещения были переписаны на близких родственников
Суд приговорил к условному сроку экс-директора УФПС Бурятии – филиала ФГУП «Почта России». Бывший главный почтовик Бурятии и его сообщник-предприниматель признаны виновными в хищении федерального имущества. А именно – двух помещений, которые были переписаны на близких родственников подельников.
- Установлено, что в феврале 2020 года директор почтового предприятия предложил своему знакомому путём совершения ряда незаконных сделок похитить имущество, находящееся в федеральной собственности, а полученный доход разделить между собой. Действуя совместно, они оформили в собственность своих близких родственников два нежилых помещения в Улан-Удэ, принадлежащих ФГУП, на общую сумму 19 млн рублей. После чего в целях легализации полученного имущества передали его в аренду крупным торговым сетям, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал обоих виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения и легализации сделок с имуществом, приобретённом в результате преступления.
Суд назначил виновным наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 5 лет и 5 лет 4 месяца условно с испытательным сроком 5 лет каждому.Приговор в законную силу пока не вступил.
Также удовлетворено исковое заявление прокуратуры об истребовании одного из помещений из незаконного владения. Гражданское дело по иску прокурора в отношении второго объекта недвижимости находится на рассмотрении.
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Происшествия, Фото:
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