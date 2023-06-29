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В Бурятии спасли застрявших на скале туристов

В Бурятии спасли застрявших на скале туристов
Происшествия, 
Группа просидела там всю ночь

Вечером 28 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал из Тункинского района. При подъёме по старому туристическому маршруту на вершину Пик любви сбилась с маршрута туристическая группа из четырёх человек.

Среди участников группы пострадавших не было, состояние туристов удовлетворительное, но спуститься со скалы они самостоятельно не могли.

Туристы просидели там всю ночь. На следующее утро спасатели прибыли на место.

- С помощью страховки по сложной скалистой местности эвакуировали туристов в село Аршан. Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей туристы в удовлетворительном состоянии были доставлены в населённый пункт, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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