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В Улан-Удэ несостоявшийся закладчик наркотиков сядет на 13 лет

В Улан-Удэ несостоявшийся закладчик наркотиков сядет на 13 лет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодого человека задержали сотрудники УФСБ

28-летний житель Улан-Удэ, надеявшийся заработать на закладке наркотиков, оказался на скамье подсудимых. Распространить запрещённые вещества он не успел, его задержали сотрудники УФСБ. Однако в итоге он всё равно получил суровое наказание – 13 лет лишения свободы.

- В феврале 2023 года ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств житель через интернет-мессенджеры договорился с неустановленным лицом о совершении сбыта наркотиков путём закладок на территории Улан-Удэ. В марте он получил посылку с синтетическим наркотиком массой более 49 гр. После чего был задержан сотрудниками УФСБ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал молодого человека виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Суд отменил виновному условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и назначил ему 13 лет в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
наркотики

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