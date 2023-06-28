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В Иркутской области автобус сбил троих пешеходов, один погиб

Происшествия, 
Пешеходы шли по «зебре» на зелёный свет

Вечером 27 июня в Усть-Куте автобус ПАЗ, за рулем которого находился 28-летний мужчина, сбил троих пешеходов. Они переходили дорогу по «зебре» на зелёный свет.

В результате наезда 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Также в больницу доставлен 37-летний пешеход. Третьему мужчине медицинская помощь не понадобилась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и условия, способствующие совершению аварии.

По предварительным данным, автобус принадлежит юридическому лицу и периодически осуществляет перевозку работников предприятия (не маршрутный). Находились ли в салоне сотрудники компании, устанавливается.
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