В Иркутской области автобус сбил троих пешеходов, один погиб

Пешеходы шли по «зебре» на зелёный свет



Вечером 27 июня в Усть-Куте автобус ПАЗ, за рулем которого находился 28-летний мужчина, сбил троих пешеходов. Они переходили дорогу по «зебре» на зелёный свет.



В результате наезда 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.



Также в больницу доставлен 37-летний пешеход. Третьему мужчине медицинская помощь не понадобилась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и условия, способствующие совершению аварии.



По предварительным данным, автобус принадлежит юридическому лицу и периодически осуществляет перевозку работников предприятия (не маршрутный). Находились ли в салоне сотрудники компании, устанавливается.

