В районе Бурятии река смыла дорогу

Она хлынула прямо на трассу







В 13 с половиной километрах от Аллы организовали круглосуточное дежурство спецтехники, чтобы помочь с проездом легковым автомобилям. В единой дежурно-диспетчерской службе района изначально сообщили, что дорожное полотно не пострадало.



К вечеру стало известно, что возле моста на 462-м километре трассы смыло объездную дорогу для автомобилей. На переправе ввели ограничение – до пяти тонн, рассказали в районной группе «Курумкан-инфо 24/7».

Накануне жителей и гостей Курумканского района Бурятии попросили воздержаться от поездок в сторону сёл Алла и Улюнхан. Река Долсакан примерно на 40-50 сантиметров подтопила участок на 456-ом километре автодороги «Улан-Удэ – Улюнхан – Новый Уоян».