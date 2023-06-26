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В Бурятии пропал 69-летний мужчина с татуировкой в виде галочки

В Бурятии пропал 69-летний мужчина с татуировкой в виде галочки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пенсионер ушёл из дома и бесследно исчез

Сотрудники полиции разыскивают 69-летнего жителя бурятской столицы Александра Стоянова, который пропал ещё 11 дней назад. Утром 15 июня он ушёл из дома на улице Хоринская и не вернулся.

Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже в прошлый понедельник, 19-го числа.

На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пенсионера – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – 65 лет, рост – около 165 сантиметров, седые короткие волосы, щетина. На правом предплечье у него есть татуировка в виде галочки.

На улан-удэнце были тёмно-синяя футболка, чёрные штаны и коричневые туфли. Ранее он уже уходил из дома. Всех, кто что-то знает об Александре или о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102.
пропавшие без вести розыск полиция

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