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Соляная кислота вытекла из фуры, ехавшей вдоль Байкала

Соляная кислота вытекла из фуры, ехавшей вдоль Байкала
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Большегруз срочно сопроводили в сторону от трассы

Инцидент с утечкой соляной кислоты произошёл сегодня около 9 часов утра на федеральной трассе Р-258 «Байкал» неподалеку от города Байкальск. Очевидцы заметили, что из кузова большегруза, остановившегося на ночлег, идёт дым, и сообщили об этом в дежурную часть полиции.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, сотрудники МЧС и других экстренных служб. Оказалось, что водитель перевозил «кубы» с соляной кислотой, в одном из которых возникла течь.

- Полицейские во взаимодействии с сотрудниками МЧС оперативно приняли меры к транспортировке автомобиля в безопасную зону в стороне от трассы. Там профильных ведомств остановили течь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате инцидента никто не пострадал, движение на трассе не затруднялось.

 
Предварительно установлено, что 43-летний водитель фуры «Скания» перевозил груз из Кемеровской области в Республику Саха (Якутия). По сведениям инспекторов ДПС, документы, разрешающие перевозить опасные грузы, у него отсутствовали.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
утечка химического вещества

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