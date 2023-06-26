Соляная кислота вытекла из фуры, ехавшей вдоль Байкала







Предварительно установлено, что 43-летний водитель фуры «Скания» перевозил груз из Кемеровской области в Республику Саха (Якутия). По сведениям инспекторов ДПС, документы, разрешающие перевозить опасные грузы, у него отсутствовали.



По данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.



Инцидент с утечкой соляной кислоты произошёл сегодня около 9 часов утра на федеральной трассе Р-258 «Байкал» неподалеку от города Байкальск. Очевидцы заметили, что из кузова большегруза, остановившегося на ночлег, идёт дым, и сообщили об этом в дежурную часть полиции.На место происшествия оперативно прибыли полицейские, сотрудники МЧС и других экстренных служб. Оказалось, что водитель перевозил «кубы» с соляной кислотой, в одном из которых возникла течь.- Полицейские во взаимодействии с сотрудниками МЧС оперативно приняли меры к транспортировке автомобиля в безопасную зону в стороне от трассы. Там профильных ведомств остановили течь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате инцидента никто не пострадал, движение на трассе не затруднялось.