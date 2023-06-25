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В Улан-Удэ грузовой грузовой Ту-204 зацепил Боинг

В Улан-Удэ грузовой грузовой Ту-204 зацепил Боинг
Происшествия,  Фото:телекомпания «Тивиком»
Авиаинцидентом уже заинтересовались в транспортной прокуратуре

Всё произошло утром 25 июня в международном аэропорту «Байкал». Один самолёт оторвал «закрылок» об хвост другого, сообщила телекомпания «Тивиком» и опубликовала фото с места инцидента.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку. Там отметили, что при заруливании на место стоянки крыло грузового самолёта Ту-204 коснулось хвостовой части крыла грузового Боинг 757, находившегося на стоянке.

- Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании «Авиастар-Ту», которая осуществляет грузовые перевозки. Задержек пассажирских рейсов не было, – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта при наземном обслуживании воздушных судов. При наличии оснований там примут меры реагирования. 

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