В Улан-Удэ грузовой грузовой Ту-204 зацепил Боинг

Авиаинцидентом уже заинтересовались в транспортной прокуратуре
Всё произошло утром 25 июня в международном аэропорту «Байкал». Один самолёт оторвал «закрылок» об хвост другого, сообщила телекомпания «Тивиком» и опубликовала фото с места инцидента.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку. Там отметили, что при заруливании на место стоянки крыло грузового самолёта Ту-204 коснулось хвостовой части крыла грузового Боинг 757, находившегося на стоянке.
- Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании «Авиастар-Ту», которая осуществляет грузовые перевозки. Задержек пассажирских рейсов не было, – рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта при наземном обслуживании воздушных судов. При наличии оснований там примут меры реагирования.
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