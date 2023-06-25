В Улан-Удэ грузовой грузовой Ту-204 зацепил Боинг



Всё произошло утром 25 июня в международном аэропорту «Байкал». Один самолёт оторвал «закрылок» об хвост другого, сообщила телекомпания «Тивиком» и опубликовала фото с места инцидента.



В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку. Там отметили, что при заруливании на место стоянки крыло грузового самолёта Ту-204 коснулось хвостовой части крыла грузового Боинг 757, находившегося на стоянке.



- Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании «Авиастар-Ту», которая осуществляет грузовые перевозки. Задержек пассажирских рейсов не было, – рассказали в надзорном ведомстве.



Прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта при наземном обслуживании воздушных судов. При наличии оснований там примут меры реагирования.

